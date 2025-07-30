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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Шахтер – Бешикташ: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

Текстовый репортаж второго поединка между украинским и турецким клубами.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бешикташ" – "Шахтер"

"Бешикташ" – "Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 31 июля, донецкий "Шахтер" сразится с турецким "Бешикташем" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок этих команд в Стамбуле завершился победой "горняков" со счетом 4:2.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). В первом поединке между этими командами "Рейнджерс" выиграл со счетом 2:0.

Тот, кто проиграет, отправится в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нымме Калью" (Эстония). В первой игре между этими клубами "Сент-Патрикс" оказался сильнее со счетом 1:0.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Бешикташ".

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