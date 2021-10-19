"Шахтер" благодаря зрелищному камбэку победил "Реал" в Юношеской Лиге УЕФА

"Горняки" мощно провели завершающие минуты первого тайма.

Донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА добыл зрелищную победу над мадридским "Реалом" со счетом 3:2.

Отметим, что первыми счет в этой встрече открыли футболисты гостей, на десятой минуте отличился Петер. Впрочем, на 32 минуте "горнякам" удалось восстановить паритет в противостоянии — Антон Глущенко замкнул передачу от Андрея Булезы и сделал счет 1:1.

Как выяснилось позже, все самые интересные события в этой игре пришлись на последние пять минут первого тайма. Так, на 41 минуте юноши Королевского клуба снова оказались впереди — Дэвид Гонсалес сыграл на добивании после сейва вратаря дончан.

Не успели футболисты "Реала" как следует обрадоваться, а "Шахтер" снова сравнял счет — Кирилл Сигеев после передачи от Глущенко переиграл голкипера "сливочных" и переправил мяч точно по назначению. Казалось бы, что команды уйдут на перерыв при ничейном счете, но на 45 минуте Илья Гулько впервые вывел "Шахтер" вперед и в конце концов принес своей команде такую важную победу.

После этой победы "Шахтер" набрал шесть очков и единолично возглавил квартет;

"Реал", в свою очередь, остался с четырьмя баллами на второй строчке. Столько же пунктов имеет и миланский "Интер", но их дуэль с "Шерифом" начнется чуть позже;

В рамках первого тура "Шахтер" U-19 разгромил "Шериф" (5:0), а затем уступил дома "Интеру" (0:1).

Добавим, что взрослые команды "Шахтера" и "Реала" встретятся в 22:00 на НСК "Олимпийском. ТСН Прспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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