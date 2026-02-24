"Шахтер" борется за евротрофей: кто уже вышел в 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

19 и 26 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги конференций сезона-2025/26.

По их итогам станут известны все участники 1/8 финала третьего по престижности клубного евротурнира.

В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги конференций и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

Украину в плей-офф Лиги конференций представит донецкий "Шахтер", который напрямую вышел в 1/8 финала.

Вашему вниманию список всех клубов, которые пробились в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги конференций.

Топ-8 основного этапа Лиги конференций: "Страсбург" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК Афины (Греция), "Спарта" Прага (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Майнц" (Германия), АЕК Ларнака (Кипр).

Победители стыкового раунда плей-офф: список дополняется.

Отметим, что "Шахтер" в 1/8 финала Лиги конференций встретится с победителем пары КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша) или с победителем пары "Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция).

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 27 февраля, в 15:00 по киевскому времени.

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).