Шахтер – Брест: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 22 января, донецкий "Шахтер" сыграет с французским "Брестом" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После шести туров "горняки" с 4 очками занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

Действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1), одержал победу над "Янг Бойз" (2:1), драматично проиграл ПСВ (2:3) и потерпел сокрушительное поражение от "Баварии" (1:5).

"Брест" располагается на седьмой позиции турнирной таблицы ЛЧ, имея в своем активе 13 баллов. Французский клуб обыграл "Штурм" (2:1), разгромил "Зальцбург" (4:0), сыграл вничью с "Байером" (1:1), одолел "Спарту" (2:1), разгромно проиграл "Барселоне" (0:3) и осилил ПСВ (1:0).

Где смотреть матч Шахтер – Брест

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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Брест

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,70. Ничья – 3,45. Выигрыш представителя чемпионата Франции – 2,66.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Добавим, что в заключительном, восьмом туре основного раунда Лиги чемпионов 29 января "Шахтер" приедет в гости к дортмундской "Боруссии", а "Брест" примет мадридский "Реал".

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