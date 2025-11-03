- Дата публикации
Шахтер – Брейдаблик: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций
Аналитики считают подопечных Арды Турана фаворитами поединка с исландским клубом.
В четверг, 6 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с исландским "Брейдабликом" в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.
Это будет номинально домашний для "горняков" поединок, который из-за войны войны с российскими оккупантами состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Брейдаблик".
После двух туров "Шахтер" (3 очка) занимает 17-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. На старте подопечные Арды Турана одолели шотландский "Абердин" (3:2), после чего проиграли польской "Легии" (1:2).
"Брейдаблик" (1 балл) находится на 30-й строчке в таблице Лиги конференций. Исландский клуб разгромно проиграл швейцарской "Лозанне" (0:3), а затем сыграл вничью с финским КуПСом (0:0).
Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Брейдаблик
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,17. Ничья – 8,65. Выигрыш исландской команды станет большой сенсацией – 14,20.
Отметим, что после матча с "Брейдабликом" дончан ждут еще три поединка в основном раунде Лиги конференций, в которых соперниками "Шахтера" будут "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" одолел киевское "Динамо" (3:1) в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.