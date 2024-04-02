Шахтер – Черноморец, Полесье – Ворскла: где смотреть и ставки букмекеров на полуфиналы Кубка Украины

Аналитики прогнозируют, что в финал турнира выйдут донецкий и житомирский клубы.

3 и 4 апреля будут сыграны матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Первого финалиста национального кубка определят донецкий "Шахтер" и одесский "Черноморец". Игра состоится в среду, 3 апреля, во Львове. Начало – в 18:00.

Днем позже вторую путевку в решающий матч турнира разыграют житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла". Команды встретятся в Житомире, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Где смотреть матчи Шахтер – Черноморец и Полесье – Ворскла

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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Черноморец

Букмекерские конторы ожидаемо считают абсолютным фаворитом поединка "Шахтер". На победу дончан в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Ничья – 6,10. Выигрыш одесситов по итогам 90 минут игры – 10,00.

На проход "горняков" в финал можно поставить с коэффициентом 1,16. Выход "моряков" в главный матч турнира – 5,80.

Прогнозы букмекеров на матч Полесье – Ворскла

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение житомирскому клубу. Победа "Полесья" в основное время оценена коэффициентом 1,75. Ничья – 4,20. Триумф полтавчан по итогам 90 минут встречи – 4,65.

На то, что "Полесье" станет финалистом турнира, предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,45. Итоговый успех "Ворсклы" – 2,85.

Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала столичная команда еще под руководством Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

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