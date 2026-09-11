Шахтер — Черноморец: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 6-го тура УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В понедельник, 14 сентября, донецкий "Шахтер" и одесский "Черноморец" сразятся в матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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"Шахтер" с 12 очками после пяти сыгранных матчей сейчас занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Горняки" имеют одинаковое количество зачетных баллов с "Полесьем", которое находится на второй позиции. Лидируют с 13 пунктами "Карпаты", которые в стартовом поединке 6-го тура разобрались с "Колосом" (2:0).

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В последнем матче "Шахтер" разошелся боевой ничьей с нидерландским ПСВ в первом туре основного раунда Лиги чемпионов. Перед этим "оранжево-черные" одержали волевую победу над "Карпатами" (2:1) в УПЛ.

"Черноморец" с 4 очками располагается на 13-й строчке в УПЛ. В предыдущем поединке "моряки" сыграли вничью с "Левым Берегом" (0:0).

Где смотреть матч Шахтер — Черноморец

В Украине поединок "Шахтер" — "Черноморец" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Черноморец

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана можно поставить с коэффициентом 1,13. Ничья — 7,50. Выигрыш одесситов — 25,00.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" стал лидером на старте Лиги чемпионов по интересному показателю.

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