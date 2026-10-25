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Проспорт
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Шахтер — Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины

Гранды украинского футбола сразятся за путевку в четвертьфинал турнира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Игра начнется в 18:00.

В 1/16 финала турнира гранды украинского футбола победили представителей Второй лиги: "Шахтер" разгромил "Ольховцы" (3:0), а "Динамо" одолело винницкую "Ниву" (1:0).

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Динамо

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На проход "горняков" в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,68. Итоговый триумф "Динамо" — 4,70.

Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что "Динамо" с новым тренером обыграло "Кудровку" в матче УПЛ.

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