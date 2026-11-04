Шахтер — Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч УПЛ

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В воскресенье, 8 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

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Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Динамо

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья — 3,68. Выигрыш "бело-синих" — 3,96.

Недавно гранды отечественного футбола уже встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

После одиннадцати сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. "Динамо" набрало 22 балла за десять матчей и занимает третье место.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

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