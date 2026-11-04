ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Шахтер — Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч УПЛ

Гранды украинского футбола снова встретятся во Львове.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 8 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Динамо

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья — 3,68. Выигрыш "бело-синих" — 3,96.

Недавно гранды отечественного футбола уже встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

После одиннадцати сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. "Динамо" набрало 22 балла за десять матчей и занимает третье место.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie