Шахтер – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 2 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо" в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

После десяти туров "Шахтер" (21 очко) лидирует в таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) занимает второе место.

Где смотреть матч Шахтер – Динамо

В Украине поединок "Шахтер" – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

Напомним, что 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.