Шахтер – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч УПЛ

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

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В воскресенье, 27 апреля, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сразятся в центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Начало игры – в 18:00.

За пять туров до конца чемпионата "Динамо" (63 очка) возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" на 6 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов "Шахтер", который занимает третью позицию.

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Где смотреть матч Шахтер – Динамо

В Украине поединок "Шахтер" – "Динамо" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – “Спорт” с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Динамо

Фаворитом Классического букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,36. Ничья – 3,20. Выигрыш киевлян – 3,15.

Отметим, что в матче первого круга УПЛ, который состоялся 27 октября прошлого года в Киеве, команды сыграли вничью 1:1.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" также встретятся в финале Кубка Украины. Поединок состоится 14 мая в Житомире.