Шахтер - Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Украины

Первая встреча Мирчи Луческу с Роберто Де Дзерби.

В среду, 22 сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины-2021. В борьбе за трофей сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Команды встретятся на столичном "Олимпийском". Начало суперматча - в 21:00.

Это будет дебютное Классическое для итальянского тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. На другом тренерском мостике ему будет противостоять 76-летний Мирча Луческу, который за свою карьеру выиграл 22 трофея с "Шахтером" и уже три с "Динамо".

Где смотреть матч Шахтер - Динамо

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер - Динамо

Букмекеры не смогли определить явного фаворита поединка за Суперкубок Украины. На победу "горняков" в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55. Ничья - 3.65. Успех "бело-синих" в основное время - 2.60.

На то, что "Шахтер" станет обладателем трофея, принимаются ставки с коэффициентом 1.89. Итоговый выигрыш "Динамо" оценивается букмекерами коэффициентом 1.92.

В сезоне-2020/21 "Динамо" выиграло чемпионат и Кубок страны, поэтому в поединке за Суперкубок сойдется с командой, занявшей второе место в УПЛ, то есть "Шахтером".

Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Действующим обладателем трофея является "Динамо". В 2020 году "бело-синие" обыграли "горняков" на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1. Именно столичный клуб выиграл три последних матча за Суперкубок Украины.

на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1. Именно столичный клуб выиграл три последних матча за Суперкубок Украины. Всего "Динамо" 9 раз выигрывало Суперкубок Украины. "Шахтер" поднимал этот трофей над головой 8 раз.

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