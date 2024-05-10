Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча претендентов на чемпионство УПЛ

В субботу, 11 мая, состоится центральный матч 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Всеукраинское футбольное дерби пройдет на "Арене Львов". Игра начнется в 18:00.

За три тура до конца сезона "горняки" (67 очков) лидируют в УПЛ, опережая "бело-синих" на четыре балла. В случае победы донецкий клуб досрочно станет чемпионом.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Шахтер" – "Динамо".