- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
"Горняки" и "бело-синие" сойдутся в битве за лидерство чемпионата Украины.
В воскресенье, 2 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок состоится на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
После десяти туров "Шахтер" (21 очко) лидирует в таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) занимает второе место.
Отметим, что 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Шахтер" – "Динамо" на Youtube-канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".