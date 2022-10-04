"Шахтер" - "Динамо": определена дата и время проведения украинского Классического

Стало известно, когда состоится первый матч между грандами украинского футбола "Шахтером" и "Динамо" в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Украинская Премьер-лига утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура Чемпионата Украины, среди которых поединок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Как сообщает официальный сайт УПЛ, первое Всеукраинское футбольное дерби в этом сезоне состоится в воскресенье, 16 октября. Игра между "горняками" и "бело-синими" начнется в 17:00 по киевскому времени.

Место проведения встречи станет известно позже. Ранее сообщалось, что матч между "Шахтером" и "Динамо" может быть сыгран в Лондоне, однако позже от этой идеи отказались.

В настоящее время "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков. "Динамо" с 6 баллами расположилось на 9-й строчке.

В шестом туре Чемпионата Украины "горняки" будут играть со "Львовом", а "бело-синие" встретятся с "Рухом".

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