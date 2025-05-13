Шахтер – Динамо: смотрите финал Кубка Украины по футболу на Киевстар ТВ

Смотрите матч "Шахтер" – "Динамо" на Киевстар ТВ / © Киевстар ТВ

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В среду, 14 мая , на стадионе "Полесье" в Житомире состоится финал Кубка Украины по футболу сезона-2024/2025. За победу сразятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" .

Это историческое событие Житомира, ведь впервые город будет принимать финал национального кубкового турнира. Начало игры – в 18:30.

В полуфинале "Шахтер" одолел житомирское "Полесье" со счетом 1:0 в драматическом овертайме, тогда как "Динамо" уверенно обошло "Буковину". Этот финал станет важным испытанием для обоих клубов. Под руководством Александра Шовковского "Динамо" еще не побеждало "Шахтер". В последний раз киевляне выигрывали у "горняков" 17 апреля 2021 года. В то время как последняя встреча, которая состоялась 27 апреля 2025 года в рамках чемпионата, завершилась ничьей 2:2.

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Прямую трансляцию финального поединка можно будет посмотреть на Киевстар ТВ на канале UPL.TV. Платформа обеспечит лучшее качество изображения и стабильность трансляции, чтобы зрители могли наслаждаться каждой минутой украинского Классико в прямом эфире.

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