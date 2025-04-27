"Шахтер" – "Динамо": стали известны стартовые составы на Классическое

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

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Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

"Шахтер": Ризнык, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Грам, Энрике, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Эгиналду, Кевин.

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

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Поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 27 апреля, на "Арене Львов" во Львове. Начало игры – в 18:00.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

За пять туров до конца чемпионата "Динамо" (63 очка) возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" на 3 балла опережают идущую второй "Александрию", но имеют матч в запасе.

"Шахтер" (53 пункта) занимает третью позицию элитного дивизиона чемпионата Украины.

Отметим, что в матче первого круга УПЛ, который состоялся 27 октября прошлого года в Киеве, команды сыграли вничью 1:1.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" также встретятся в финале Кубка Украины. Поединок состоится 14 мая в Житомире.