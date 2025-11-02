"Шахтер" – "Динамо": стали известны стартовые составы на матч УПЛ

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Марлон Гомес, Очеретько – Педриньо, Эгиналду, Невертон

"Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко – Пихалонок, Бражко, Буяльский – Шола, Ярмоленко, Кабаев

Поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 2 ноября, на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

После десяти туров "Шахтер" (21 очко) лидирует в таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) занимает второе место.

Напомним, что 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.