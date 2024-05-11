"Шахтер" – "Динамо": стали известны стартовые составы на украинское Классико

Всеукраинское футбольное дерби начнется на "Арене Львов" в 18:00.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на центральный матч 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), который сегодня, 11 мая, состоится на "Арене Львов".

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Рудько, Мироши, Педринью, Ракицкий, Гочолейшвили, Степаненко, Назарина, Эгиналдо, Швед, Марлон, Невертон, Траоре

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Сирота, Караваев, Шепелев, Андриевский, Царенко, Бенито, Диалло, Ярмоленко, Пономаренко

Всеукраинское футбольное дерби начнется в 18:00. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

За три тура до конца сезона "горняки" (67 очков) возглавляют таблицу УПЛ, опережая "бело-синих" на четыре балла. В случае победы в Классическом донецкий клуб досрочно станет чемпионом.

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