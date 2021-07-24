"Шахтер" добыл дебютную победу под руководством нового тренера на старте сезона в УПЛ

"Горняки" решили исход поединка в свою пользу еще до перерыва.
Донецкий "Шахтер" с победы над "Ингульцом" стартовал в новом сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 2:1.
"Горнякам" удалось распечатать ворота соперников уже на 12-й минуте. Новичок команды Лассина Траоре замкнул на ближней штанге передачу Манора Соломона.
На 34-й минуте Алан Патрик удвоил преимущество номинальных хозяев после великолепной передачи Тараса Степаненко.
Вице-чемпион страны имел несколько хороших моментов, чтобы довести дело до разгрома, но его игроков подвела реализация.
А вот "Ингулец" вернул интригу в игру на 81-й минуте. Это Стефен Майкл Гопей переправил мяч в ворота Анатолия Трубина после передачи Евгения Опанасенко. Но на большее "Ингулец" не хватило.
Это был первый официальный матч "горняков" под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.
- Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".