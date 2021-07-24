"Шахтер" добыл дебютную победу под руководством нового тренера на старте сезона в УПЛ

"Шахтер" добыл дебютную победу под руководством нового тренера на старте сезона в УПЛ

"Горняки" решили исход поединка в свою пользу еще до перерыва.

Донецкий "Шахтер" с победы над "Ингульцом" стартовал в новом сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 2:1.

"Горнякам" удалось распечатать ворота соперников уже на 12-й минуте. Новичок команды Лассина Траоре замкнул на ближней штанге передачу Манора Соломона.

На 34-й минуте Алан Патрик удвоил преимущество номинальных хозяев после великолепной передачи Тараса Степаненко.

upl.ua

Вице-чемпион страны имел несколько хороших моментов, чтобы довести дело до разгрома, но его игроков подвела реализация.

А вот "Ингулец" вернул интригу в игру на 81-й минуте. Это Стефен Майкл Гопей переправил мяч в ворота Анатолия Трубина после передачи Евгения Опанасенко. Но на большее "Ингулец" не хватило.

Это был первый официальный матч "горняков" под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

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