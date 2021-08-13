"Шахтер" добыл непростую победу над "Металлистом 1925" в матче УПЛ и догнал "Динамо"

"Шахтер" добыл непростую победу над "Металлистом 1925" в матче УПЛ и догнал "Динамо"

У лидеров - по 9 очков.

Донецкий "Шахтер" обыграл харьковский "Металлист 1925" в домашнем матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм прошел при преимуществе "горняков", но за 45 минут они нанесли лишь один удар по воротам соперника - да и тот оказался неточным. Гости, к слову, не сподобились и на это.

Однако уже в дебюте второго тайма "Шахтер" забил. После подачи углового Сергей Кривцов продлил полет мяча на дальнюю штангу, где его в ворота отправил Тарас Степаненко.

upl.ua

На 80-й минуте Лассина Траоре удвоил преимущество "горняков", головой метров с четырех замкнув скидку от Николая Матвиенко.

В конце игры харьковчане вполне могли отыграть один мяч, но Евгений Ткачук не смог воспользоваться ошибкой Анатолия Трубина на выходе, пробив головой выше ворот метров с пяти, когда в них уже никого не было.

"Шахтер" набрал 9 очков, догнал лидера в лице киевского " Динамо " и поднялся на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" идет 7-м с шестью баллами в активе.

" и поднялся на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" идет 7-м с шестью баллами в активе. В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Шахтер" 21 августа сыграет в гостях с одесским "Черноморцем", а "Металлист 1925" днем ранее также на выезде будет противостоять полтавской "Ворскле".

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