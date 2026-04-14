"Шахтер" договорился о подписании 17-летнего бразильца: известна сумма трансфера

Бруниньо / x.com/FabrizioRomano

Донецкий "Шахтер" договорился о трансфере 17-летнего бразильского полузащитника Бруниньо из "Атлетико Паранаэнсе".

Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма перехода бразильского вингера составит 12 миллионов евро. Окончательно соглашение планируют подписать уже на этой неделе.

Также отмечается, что у "горняков" большие планы на летнее трансферное окно и Бруниньо станет не единственным подписанием.

Заметим, что Бруниньо в Украину сможет перебраться не раньше лета, поскольку свое 18-летие он отпразднует только в августе.

Бруниньо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за первую команду которого уже успел сыграть 7 матчей в чемпионате штата и отличился в них 3 забитыми мячами.

Всего в этом сезоне на его счету 17 матчей и четыре гола. В прошлом году он забил 25 голов в 43 матчах за команды клуба U-17 и U-20. Также в активе Бруниньо две игры за сборную Бразилии U-20.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разошелся боевой ничьей с черкасским ЛНЗ в матче лидеров УПЛ.

В настоящее время подопечные Арды Турана (51 балл) занимают второе место в чемпионате Украины, уступая ЛНЗ (51 очко) по дополнительным показателям из-за поражения в очной встрече первого круга, но дончане еще имеют игру в запасе.

Впереди "Шахтера" ждет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против "АЗ Алкмара", который состоится в четверг, 16 апреля, в Нидерландах. Первая встреча между командами в Кракове завершилась разгромной победой "горняков" (3:0).