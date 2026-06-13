- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" договорился о подписании бразильского таланта — сумма трансфера
Вингер "Фламенго" Райан Роберто вскоре присоединится к "горнякам".
Донецкий "Шахтер" договорился о подписании левого полузащитника бразильского "Фламенго" Райана Роберто.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 18-летнего бразильца составит 9 миллионов евро. Сделка окончательно завершена.
Роберто за карьеру провел всего 2 официальных матча за взрослую команду "Фламенго".
За молодежную команду "Фламенго" (U-20) он принял участие в 16 поединках, отличившись 6 забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее "Шахтер" усилился венесуэльским вингером "Кривбасса" Глейкером Мендосой, который оформил исторический покер в ворота "Динамо".
Также "горняки" объявили о подписании правого защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева.
"Шахтер" в сезоне-2025/26 досрочно стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги конференций. Донецкий клуб получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.
Напомним, правый защитник сборной Украины Ефим Конопля перешел из "Шахтера" в немецкий клуб.