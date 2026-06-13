"Шахтер" договорился о подписании бразильского таланта — сумма трансфера

Райан Роберто / instagram.com/ryanroberto08

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Донецкий "Шахтер" договорился о подписании левого полузащитника бразильского "Фламенго" Райана Роберто.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 18-летнего бразильца составит 9 миллионов евро. Сделка окончательно завершена.

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Роберто за карьеру провел всего 2 официальных матча за взрослую команду "Фламенго".

За молодежную команду "Фламенго" (U-20) он принял участие в 16 поединках, отличившись 6 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее "Шахтер" усилился венесуэльским вингером "Кривбасса" Глейкером Мендосой, который оформил исторический покер в ворота "Динамо".

Также "горняки" объявили о подписании правого защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева.

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"Шахтер" в сезоне-2025/26 досрочно стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги конференций. Донецкий клуб получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Напомним, правый защитник сборной Украины Ефим Конопля перешел из "Шахтера" в немецкий клуб.

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