ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

"Шахтер" договорился о подписании очередного бразильца: названа сумма трансфера

Лукас Феррейра в ближайшее время присоединится к "горнякам".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лукас Феррейра

Лукас Феррейра / © Associated Press

Донецкий "Шахтер" договорился с бразильским "Сан-Паулу" о подписании вингера Лукаса Феррейры.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, за переход 19-летнего бразильца "горняки" гарантированно заплатят 10 миллионов евро.

Еще два миллиона евро дополнительных выплат "Сан-Паулу" получит, если "Шахтер" выйдет в Лигу чемпионов.

Также предусмотрено, что бразильский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

В понедельник, 11 августа, футболист пройдет медицинское обследование в "Шахтере".

Основная позиция Феррейры – правый вингер, но он может сыграть и слева. В этом сезоне он провел 23 матча за "Сан-Паулу", отличившись голом и ассистом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie