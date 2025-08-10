"Шахтер" договорился о подписании очередного бразильца: названа сумма трансфера

Лукас Феррейра / © Associated Press

Донецкий "Шахтер" договорился с бразильским "Сан-Паулу" о подписании вингера Лукаса Феррейры.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, за переход 19-летнего бразильца "горняки" гарантированно заплатят 10 миллионов евро.

Еще два миллиона евро дополнительных выплат "Сан-Паулу" получит, если "Шахтер" выйдет в Лигу чемпионов.

Также предусмотрено, что бразильский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

В понедельник, 11 августа, футболист пройдет медицинское обследование в "Шахтере".

Основная позиция Феррейры – правый вингер, но он может сыграть и слева. В этом сезоне он провел 23 матча за "Сан-Паулу", отличившись голом и ассистом.