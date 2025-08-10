- Дата публикации
Проспорт
- Проспорт
"Шахтер" договорился о подписании очередного бразильца: названа сумма трансфера
Лукас Феррейра в ближайшее время присоединится к "горнякам".
Донецкий "Шахтер" договорился с бразильским "Сан-Паулу" о подписании вингера Лукаса Феррейры.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, за переход 19-летнего бразильца "горняки" гарантированно заплатят 10 миллионов евро.
Еще два миллиона евро дополнительных выплат "Сан-Паулу" получит, если "Шахтер" выйдет в Лигу чемпионов.
Также предусмотрено, что бразильский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.
В понедельник, 11 августа, футболист пройдет медицинское обследование в "Шахтере".
Основная позиция Феррейры – правый вингер, но он может сыграть и слева. В этом сезоне он провел 23 матча за "Сан-Паулу", отличившись голом и ассистом.