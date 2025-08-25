ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

"Шахтер" договорился о трансфере еще одного бразильца – СМИ

"Горняки" подпишут 18-летнего полузащитника "Флуминенсе" Исаке.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Исаке

Исаке / instagram.com/isaque_oficial07

Донецкий "Шахтер" договорился с бразильским "Флуминенсе" о трансфере атакующего хавбека Исаке.

Об этом сообщает Globo Esporte. Также эту информацию подтверждает "ТаТоТаке".

По данным Globo Esporte, сумма трансфера 18-летнего бразильца составит 12 миллионов евро (10 млн евро фиксированная сумма и еще 2 млн евро бонусов).

Также в соглашении будет предусмотрено, что "Флуминенсе" получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

Ранее бразильский клуб отклонил оба предложения "горняков", первое из которых составляло 7 миллионов евро, а второе – 9 миллионов евро. Сейчас стороны вроде бы пришли к согласию о финансовых аспектах перехода.

Исаке – воспитанник "Флуминенсе". В 2024 году он в составе юношеской команды Флуминенсе U-17 выиграл чемпионат и Кубок Бразилии.

В этом году полузащитник стал игроком первой команды "Флуминенсе", за которую успел провести 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее "Шахтер" объявил о подписании вингера бразильского "Сан-Паула" Лукаса Феррейры.

Свой следующий матч подопечные Арды Турана проведут в четверг, 28 августа, на выезде против швейцарского "Серветта" в рамках ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Первая игра между командами завершилась вничью 1:1.

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie