"Шахтер" дожал "Верес" и возглавил турнирную таблицу УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

"Шахтер" обыграл "Верес" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "горняки" забили в конце встречи — на 81-й минуте Валерий Бондарь отличился результативным ударом после розыгрыша углового.

Для "Шахтера" это вторая победа подряд в весенней части УПЛ. В первом матче после зимней паузы дончане разгромили "Карпаты" (3:0).

Реклама

Обзор матча "Шахтер" — "Верес"

Благодаря этой победе "Шахтер" (41 балл) возглавил турнирную таблицу УПЛ. Подопечные Арды Турана сдвинули с первого места черкасский ЛНЗ (38 очков), который еще имеет игру в запасе.

"Верес" (21 пункт) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ "оранжево-черные" 6 марта сыграют с "Александрией", а ровенская команда 9 марта примет ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги конференций.