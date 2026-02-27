- Дата публикации
-
Проспорт
- Проспорт
284
- 284
1 мин
- 1 мин
"Шахтер" дожал "Верес" и возглавил турнирную таблицу УПЛ
"Горняки" в непростом матче вырвали победу над ровенским клубом.
"Шахтер" обыграл "Верес" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0.
Единственный гол "горняки" забили в конце встречи — на 81-й минуте Валерий Бондарь отличился результативным ударом после розыгрыша углового.
Для "Шахтера" это вторая победа подряд в весенней части УПЛ. В первом матче после зимней паузы дончане разгромили "Карпаты" (3:0).
Обзор матча "Шахтер" — "Верес"
Благодаря этой победе "Шахтер" (41 балл) возглавил турнирную таблицу УПЛ. Подопечные Арды Турана сдвинули с первого места черкасский ЛНЗ (38 очков), который еще имеет игру в запасе.
"Верес" (21 пункт) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ "оранжево-черные" 6 марта сыграют с "Александрией", а ровенская команда 9 марта примет ЛНЗ.
