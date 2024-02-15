"Шахтер" драматично избежал поражения в первом матче плей-офф Лиги Европы против "Марселя" (видео)

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Марселем" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге завершился со счетом 2:2 .

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний поединок "горняки" были вынуждены провести за границей.

В первом тайме команды не создали большого количества голевых моментов, однако мяч побывал в воротах "провансальцев".

На 27-й минуте Эгиналду забил в пустые ворота, после того как Даниил Сикан поборолся с голкипером "Марселя" Пау Лопесом и отдал передачу на бразильца. Но произошло это уже после свистка арбитра, который решил остановить игру из-за фола против Александра Зубкова и назначить штрафной удар в пользу "Шахтера".

Во втором тайме "Марселю" удалось открыть счет. На 64-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг на дальней штанге расстрелял ворота Дмитрия Ризныка после подачи с правого фланга от Жонатана Клосса.

Подопечные Марино Пушича сумели быстро отыграться. На 68-й минуте Николай Матвиенко воспользовался ошибкой Клосса, который в собственной штрафной не попал по мячу, и точно пробил в правый нижний угол.

На последней минуте основного времени французский клуб снова вышел вперед. Обамеянг прорвался через двух соперников на левом фланге штрафной и прострелил в центр, откуда Илиман Ндиае попал в левый угол.

Однако чемпион Украины боролся до самого финального свистка, за что и получил заслуженное вознаграждение. В компенсированное время, на 90+3-й минуте, Эгиналду головой замкнул подачу с правого фланга от Зубкова и вырвал для дончан ничью.

Обзор матча "Шахтер" – "Марсель"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе "Велодром" в Марселе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

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