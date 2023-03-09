"Шахтер" драматично упустил победу над "Фейеноордом" в Лиге Европы – супергол Ракицкого (видео)

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 1:1 .

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину поединок состоялся в Варшаве на стадионе Войска Польского.

В первом тайме нидерландский клуб серьезно давил на ворота Анатолия Трубина, тогда как "горняки" были вынуждены практически все время обороняться. Лучший момент "Фейеноорд" имел на 37-й минуте, когда Квилиндси Хартман из пределов штрафной низом пробил рядом со штангой.

На старте второго тайма "Фейеноорд" создал еще несколько опасных моментов. Данилу в упор замыкал прострел в штрафную, но Трубин отбил мяч ногами. А уже в следующей атаке Алиреза Джаханбахш мощно пробил низом с линии штрафной – мяч разминулся со штангой.

На 64-й минуте нидерландцы были очень близки к забитому голу. Данилу спиной к воротам пробил головой, но Трубин в эффектном прыжке дотянулся до мяча.

А на 79-й минуте подопечные Игоря Йовичевича шокировали соперника. Ярослав Ракицкий на ближней штанге в падении забил спиной после подачи Георгия Судакова с углового.

Однако удержать победу до финального свистка украинскому клубу не удалось. На 88-й минуте Эсекьель Бульяуде, который за несколько минут до этого вышел на замену, головой замкнул навес на дальней штанге и спас "Фейеноорд" от поражения.

Ответный поединок между командами запланирован на 16 марта в Роттердаме. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко расписал боевую ничью в Португалии в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (видео)

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала