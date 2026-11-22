"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В среду, 25 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против стамбульского "Фенербахче" в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Фенербахче".

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После четвертого тура "горняки", которые сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), одолели греческий АЕК (3:1) и проиграли итальянскому "Интеру" (0:1) и проиграли португальскому "Спортингу" (0:1), с 4 набранными очками занимают 21-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

"Фенербахче" с 5 баллами располагается на 19-й позиции: вице-чемпион Турции сыграл вничью с итальянской "Ромой" (1:1), разгромно проиграл английской "Астон Вилле" (0:6), разделил очки с чешской "Славией" (2:2) и сенсационно одолел английский "Ливерпуль" (3:2).

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Фенербахче

В грядущем матче букмекеры не смогли определить фаворита. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,61. Ничья — 3,47. Выигрыш "Фенербахче" — 2,57.

После поединка с "Фенербахче" подопечных Арды Турана ждут еще три матча основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

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Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче УПЛ.

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