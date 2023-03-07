Шахтер – Фейеноорд: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Дончане сразятся с нидерландским клубом за путевку в четвертьфинал второго по престижности еврокубка.

В четверг, 9 марта, донецкий "Шахтер" встретится с нидерландским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину поединок состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок между командами запланирован на 16 марта в Роттердаме. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" попал в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, где соперниками "горняков" были мадридский "Реал", немецкий "РБ Лейпциг" и шотландский "Селтик". В 1/16 финала Лиги Европы команда Игоря Йовичевича прошла французский "Ренн".

"Фейеноорд" сразу вышел в 1/8 финала турнира, выиграв свой квартет Лиги Европы. Нидерландский коллектив на групповом этапе обошел датский "Митьюлланд", итальянский "Лацио" и австрийский "Штурм". Интересно, что все четыре команды набрали по 8 очков, но именно представитель Эредивизи стал лучшим по дополнительным показателям.

Где смотреть матч Шахтер – Фейеноорд

На территории Украины первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Фейеноорд

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы нидерландской команды. На победу "Фейеноорда" предлагают поставить с коэффициентом 2,33. Ничья – 3,50. Выигрыш дончан – 3,10.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является клуб из Нидерландов, на выход которого в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Триумф "Шахтера" по итогам двух поединков оценивается коэффициентом 3,21.

В прошлом уикенде "Шахтер" поиздевался над "Металлистом 1925" в УПЛ, одержав победу со счетом 0:7. "Горняки" делят первое и второе места в турнирной таблице чемпионата Украины с "Днепром-1", оба клуба набрали по 36 очков.

над "Металлистом 1925" в УПЛ, одержав победу со счетом 0:7. "Горняки" делят первое и второе места в турнирной таблице чемпионата Украины с "Днепром-1", оба клуба набрали по 36 очков. "Фейеноорд" в последнем матче на собственном поле минимально обыграл "Гронинген" (1:0) в чемпионате Нидерландов. Сейчас роттердамцы с 55 очками лидируют в Эредивизи, опережая на три балла "Аякс".

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