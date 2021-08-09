Шахтер - Генк: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер - Генк: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" пробивают путь к групповому этапу главного европейского клубного турнира.

Во вторник, 10 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Первый поединок между командами завершился победой вице-чемпиона Украины со счетом 2:1.

Для "горняков" это будет домашняя игра. Начало поединка - в 20:30.

Где смотреть матч Шахтер - Генк

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер - Генк

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом ответного поединка. На победу вице-чемпиона Украины можно поставить с коэффициентом 1.86. Ничья - 3.95. Выигрыш бельгийской команды - 4.05.

Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты тоже отдают предпочтение донецкому клубу. Коэффициент на "Шахтер" составляет 1.14, а на "Генк" - 6.30.

В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). В случае поражения от "Генка" по сумме двух встреч "горняки" сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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