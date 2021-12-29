"Шахтер" хочет подписать звездного форварда "Аякса": названа сумма, которую готов выложить украинский клуб

Первая попытка "горняков" оказалась неудачной.

Донецкий " Шахтер " всерьез заинтересован в приобретении талантливого нападающего амстердамского "Аякса" — Давида Нереса.

Как сообщает Goal, "горняки" готовы выложить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро. Это уже будет вторая попытка украинского клуба приобрести бразильца, ведь до этого "Шахтер" уже делал предложение амстердамцам, однако получил отказ.

По информации источника, украинский клуб даже готов сохранить за "Аяксом" часть экономических прав на игрока. Также стороны обсуждают, какой будет сумма трансфера – фиксированной или будет зависеть от бонусов за дальнейшие достижения.

Отметим, что сейчас на позиции левого вингера в "Шахтере" выступает соотечественник Нереса — Тете. Недавно там выступал и Марлос, но он уже покинул клуб.

Нерес перебрался в "Аякс" зимой 2017 года из бразильского "Сан-Паулу" за 22 миллиона евро;

В этом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и две результативные передачи;

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт с "Аяксом" истекает летом 2023 года.

Ранее рассказывалось о том, что тренер "Шахтера" попросил клуб подписать форварда "Челси".