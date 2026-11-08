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Категория
Проспорт
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"Шахтер" и "Динамо" назвали стартовые составы на Классическое

"Горняки" и "бело-синие" посоревнуются в матче 12-го тура УПЛ.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" назвали стартовые составы на матч 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27, который состоится сегодня, 8 ноября, на "Арене Львов" во Львове.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Очеретько, Марлон, Алиссон, Лассина Траоре, Мендоса

Запасные: Фесюн, Крыськив, Невертон, Изаки Силва, Азаров, Грам, Караваев, Габриэл Карвальо, Маттурро, Лукас Феррейра, Лука Мейреллиш, Проспер Оба

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Шола Огундана, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Пономаренко

Запасные: Нещерет, Ольховой, Захарченко, Биловар, Рубчинский, Михайленко, Лонвейк, Густаво, Ба, Вивчаренко, Сыч, Мунгенге

Всеукраинское футбольное дерби начнется в 18.00. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

После одиннадцати сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. "Динамо" набрало 22 балла за десять матчей и занимает третье место.

Отметим, что недавно гранды отечественного футбола уже встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на матч УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

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