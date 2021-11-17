"Шахтер" и еще два английских гранда заинтересовались 16-летним бразильским вундеркиндом — СМИ

Его действующий контракт с клубом действует еще пять лет.
Донецкий " Шахтер " проявляет заинтересованность в юном футболисте бразильского "Флуминенсе" — Артуре.
Об этом сообщает Netflu.
Отмечается, что на этого игрока также претендуют и два английских гранда — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Проблемой приобретения Артура для всех трех клубов может стать его долгосрочный контракт Артура с действующим клубом, который будет действовать еще пять лет.
Интересно, что Артуру всего 16 лет. Таким образом, неудивительно, что он считается одним из самых талантливых воспитанников в нынешнем составе академии "Флуминенсе". Известно, что официальных предложений ни от одной из команд бразилец не получал.
Вашему вниманию яркие моменты игры Артура.
- На его счету десять матчей за юношеские сборные Бразилии, в которых он отличился тремя забитыми голами.
Раньше рассказывалось об этом. что "Шахтер" оформил переход защитника "Интернасьонала" — Винисиуса Тобиаса. Юный бразилец защитник присоединится к "горнякам" в феврале 2022 года после достижения 18-летия.