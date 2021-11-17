"Шахтер" и еще два английских гранда заинтересовались 16-летним бразильским вундеркиндом — СМИ

Его действующий контракт с клубом действует еще пять лет.

Донецкий " Шахтер " проявляет заинтересованность в юном футболисте бразильского "Флуминенсе" — Артуре.

Об этом сообщает Netflu.

Отмечается, что на этого игрока также претендуют и два английских гранда — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Проблемой приобретения Артура для всех трех клубов может стать его долгосрочный контракт Артура с действующим клубом, который будет действовать еще пять лет.

Интересно, что Артуру всего 16 лет. Таким образом, неудивительно, что он считается одним из самых талантливых воспитанников в нынешнем составе академии "Флуминенсе". Известно, что официальных предложений ни от одной из команд бразилец не получал.

Вашему вниманию яркие моменты игры Артура.

На его счету десять матчей за юношеские сборные Бразилии, в которых он отличился тремя забитыми голами.

Раньше рассказывалось об этом. что "Шахтер" оформил переход защитника "Интернасьонала" — Винисиуса Тобиаса. Юный бразилец защитник присоединится к "горнякам" в феврале 2022 года после достижения 18-летия.