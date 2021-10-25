"Шахтер" и "Металлист" поспорят за 19-летнего бразильского таланта — СМИ

Конкуренцию украинским клубом может навязать действующий чемпион Франции.

Донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист" хотят приобрести вундеркинда бразильского "Сантоса" — Габриэля Пирани.

По информации Radar Esportes, украинские клубы хотят видеть в своем составе этого 19-летнего футболиста и, как следствие, уже контактировали с представителями этого атакующего полузащитника. Отмечается, что конкуренцию в борьбе за Пирани "горнякам" и харьковчанам может навязать действующий чемпион Франции — "Лилль".

Хавбек, который оценивается в 2,5 миллиона евро, в нынешнем бразильском сезоне сыграл 52 матча (5 забитых мячей и 2 результативные передачи), и "Сантос" рассчитывает как следует заработать на его трансфере, чтобы хоть немного улучшить финансовое положение.

Ожидается, что возможная сделка будет закрыта в ближайшие недели, но поехать в Европу Пирани сможет только в конце года. Действующий контракт футболиста с "Сантосом" рассчитан до 2025 года, а сумма отступных в соглашении составляет 100 миллионов евро.

Добавим, ранее появилась информация о том, что "Шахтер" готов выложить за Пирани четыре миллиона евро. Сам "Сантос" тогда хотел получить за Пираньи десять миллионов евро.

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