"Шахтер" и "Полесье" расписали ничью в центральном матче 15-го тура УПЛ (видео)

"Горняки" во второй раз подряд потеряли очки в чемпионате Украины.

"Шахтер" сыграл вничью с "Полесьем" в стартовом матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи дончане больше владели мячом и превзошли житомирцев по созданным голевым моментам, однако забить хотя бы один гол ни одна из команд так и не сумела. Как итог, "сухая" ничья.

Добавим, что "Полесье" доигрывало поединок в меньшинстве – на 90+2-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Вячеслав Танковский.

Обзор матча "Шахтер" – "Полесье"

"Горняки" во второй раз подряд потеряли очки в чемпионате Украины. В прошлом туре подопечные Марино Пушича потерпели поражение от "Днепра-1" (1:3).

После этого матча "Полесье" (30 очков) занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру "Днепру-1" по дополнительным показателям. "Шахтер" (25 баллов) идет на четвертой позиции, но провел на две игры меньше, чем житомирский клуб.

В следующем туре чемпионата Украины "оранжево-черные" 3 декабря встретятся с "Металлистом 1925". А команда Юрия Калитвинцева 1 декабря будет принимать "Верес".

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