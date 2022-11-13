"Шахтер" и "Заря" разошлись боевой ничьей в УПЛ: арбитр вывела команды на матч с арбузом

"Горняки" не смогли приблизиться к лидирующему в чемпионате "Днепру-1".

Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" сыграли вничью в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2 .

Перед началом встречи главный арбитр Екатерина Монзуль вывела команды на поле с арбузом в руках. Это своеобразное посвящение освобождению Херсона от российских оккупантов.

"Особенный мяч на сегодняшней игре. Херсон – это Украина!", – подписала соответствующие фото пресс-служба "горняков".

Что касается самого матча, то "горняки" повели в счете на 13-й минуте усилиями Артема Бондаренко. В конце первого тайма Игорь Кирюханцев помог луганцам восстановить паритет.

Сразу же после перерыва Кирюханцев добавил к своему забитому мячу ассист, который превратил в гол Сергей Булеца. Подопечных Игоря Йовичевича спас от поражения Валерий Бондарь – защитник "оранжево-черных" установил итоговый счет в поединке на 64-й минуте.

"Шахтер" с 27 очками остался на втором месте в УПЛ, уступая лидеру – "Днепру-1" – 5 баллов. Правда, "горняки" провели на одну игру меньше. "Заря" с 23 пунктами занимает третью позицию.

В следующем туре дончане 19 ноября проведут очную битву с "Днепром-1", а луганчане днем ранее сыграют с "Александрией".

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