"Шахтер" интересуется 16-летним бразильским вундеркиндом, за него украинский клуб готов выложить немалые деньги

Игрок сможет перебраться в Европу, когда ему исполнится 18 лет.

Донецкий " Шахтер " намерен приобрести юного футболиста бразильского "Флуминенсе" - Артура.

Об этом сообщает Netflu.

Отмечается, что за этого 16-летнего исполнителя "горняки" готовы отдать десять миллионов евро.

Впрочем, посредник, представляющий интересы "Шахтера" в Бразилии, рекомендует подождать с трансфером Артура. Он хочет понаблюдать за развитием игрока в Бразилии и оценить его выступления за "Флуминенсе" в 2022 году. К тому же, Артур сможет переехать в Европу, только когда ему исполнится 18 лет.

В марте прошлого года Артур подписал свой первый профессиональный контракт с "Флуминенсе", рассчитанный на пять лет. В активе хавбека - выступления за юношеские сборные Бразилии. На профессиональном уровне Артур провел всего один матч в чемпионате штата Кариока