ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

"Шахтер" избежал поражения от "Серветта" в плей-офф квалификации Лиги конференций (видео)

Ответный матч между командами состоится 28 августа в Женеве.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью против швейцарского "Серветта" в первом матче раунда плейоф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершилась со счетом 1:1.

Швейцарская команда открыла счет уже на 8-й минуте поединка – Ламин Фомба на ближней штанге забил ударом головой после подачи с углового.

На 73-й минуте "горняки" отыгрались – Кевин исполнил навес с углового, Марлон Гомес сбросил мяч в направлении ворот, а Валерий Бондарь головой направил его в сетку.

Обзор матча "Шахтер" – "Серветт"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в швейцарском городе Женева. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разобрался с "Вересом" в третьем туре УПЛ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie