"Шахтер" избежал поражения от "Серветта" в плей-офф квалификации Лиги конференций (видео)
Ответный матч между командами состоится 28 августа в Женеве.
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью против швейцарского "Серветта" в первом матче раунда плейоф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершилась со счетом 1:1.
Швейцарская команда открыла счет уже на 8-й минуте поединка – Ламин Фомба на ближней штанге забил ударом головой после подачи с углового.
На 73-й минуте "горняки" отыгрались – Кевин исполнил навес с углового, Марлон Гомес сбросил мяч в направлении ворот, а Валерий Бондарь головой направил его в сетку.
Обзор матча "Шахтер" – "Серветт"
Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в швейцарском городе Женева. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" разобрался с "Вересом" в третьем туре УПЛ.