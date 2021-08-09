Шахтер Караганда - Колос: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Украинской команде нужна победа для продолжения борьбы в еврокубке.
Во вторник, 10 августа, ковалевский "Колос" проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Шахтера" из Караганды. Первый поединок между командами завершился вничью со счетом 0:0.
Поединок состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Где смотреть матч Шахтер Караганда - Колос
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Прогнозы букмекеров на матч Шахтер Караганда - Колос
По мнению букмекеров, украинский клуб является не явным фаворитом ответного матча. На победу команды Руслана Костышина можно поставить с коэффициентом 2.52. Ничья - 3.10. Победа казахов - 2.91.
Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты также отдают преимущество "Колосу" - 1.79 на представителя УПЛ против 2.00 на успех клуба из Казахстана.
- В случае своего успеха ковалевцы в следующем раунде квалификации будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).
"Колос" остался единственным представителем Украины в Лиге конференций. Ранее из турнира вылетела полтавская "Ворскла", сенсационно проиграв финском "КуПСу".