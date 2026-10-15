Шахтер — Колос: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 9-го тура УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В субботу, 17 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против "Колоса" из Ковалевки в матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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После восьми туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, набрав 21 очко. Подопечные Арды Турана опережают ближайшего преследователя — "Полесье" — на 2 балла. "Колос" идет на 9-й позиции, имея 8 пунктов после семи сыгранных матчей.

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Где смотреть матч Шахтер — Колос

В Украине поединок "Шахтер" — "Колос" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Колос

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,24. Ничья — 5,80. Выигрыш "Колоса" — 13,00.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел греческий АЕК во втором туре Лиги чемпионов.

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