Шахтер — Кристал Пэлас: где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 30 апреля, донецкий "Шахтер" встретится с английским "Кристал Пэлас" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, выйдя напрямую в 1/8 финала, где одолел польский "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале "горняки" победили нидерландский "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).

Реклама

"Кристал Пэлас" финишировал 10-м в основном раунде Лиги конференций, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел боснийский "Зриньски" (1:1, 2:0). В 1/8 финала "орлы" одолели кипрский АЕК Ларнака (0:0, 2:1 после экстра-таймов), а в четвертьфинале одолели итальянскую "Фиорентину" (3:0, 1:2).

Где смотреть матч Шахтер — Кристал Пэлас

В Украине поединок "Шахтер" — "Кристал Пэлас" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас".

Ответный матч между "Кристал Пэлас" и "Шахтером" состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).