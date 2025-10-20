Шахтер – Легия: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 23 октября, донецкий "Шахтер" сразится с варшавской "Легией" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Это будет номинально домашний для "горняков" поединок, который из-за войны войны с российскими оккупантами состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Легия".

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Легия

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,74. Ничья – 4,20. Выигрыш "Легии" - 4,45.

В стартовом туре Лиги конференций донецкий клуб на выезде одолел шотландский "Абердин" (3:2), а польская команда дома проиграла турецкому "Самсунспору" (0:1).

После встречи с "Легией" подопечных Арды Турана ждут еще четыре поединка в основном этапе Лиги конференций, где их соперниками будут "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

