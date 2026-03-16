Шахтер — Лех: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций

"Лех" — "Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 19 марта, донецкий "Шахтер" сразится с польским "Лехом" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 12 марта в Познани и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Лех

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Шахтер". На победу дончан можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничья — 3,60. Выигрыш "Леха" — 3,50.

На выход подопечных Арды Турана в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,02. Проход польской команды в следующую стадию — 11,00.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первом матче нидерландский клуб был сильнее чешской команды (2:1).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).