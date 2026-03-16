Шахтер — Лех: где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги конференций

"Лех" — "Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 19 марта, донецкий "Шахтер" сыграет с польским "Лехом" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 12 марта в Познани и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.

Где смотреть матч Шахтер — Лех

В Украине поединок "Шахтер" — "Лех" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первом матче нидерландский клуб был сильнее чешской команды (2:1).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).