Шахтер — Лех: где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги конференций
В первом поединке "горняки" обыграли чемпиона Польши со счетом 3:1.
В четверг, 19 марта, донецкий "Шахтер" сыграет с польским "Лехом" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 12 марта в Познани и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.
Где смотреть матч Шахтер — Лех
В Украине поединок "Шахтер" — "Лех" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первом матче нидерландский клуб был сильнее чешской команды (2:1).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).