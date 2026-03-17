Шахтер — Лех: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги конференций

"Лех" — "Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 19 марта, донецкий "Шахтер" сыграет с польским "Лехом" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Номинально домашний для "горняков" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 12 марта в Познани и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первом матче нидерландский клуб был сильнее чешской команды (2:1).

