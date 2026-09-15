Шахтер — ЛНЗ: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 7-го тура УПЛ

"Шахтер" — ЛНЗ / © ФК Шахтер

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В воскресенье, 20 сентября, донецкий "Шахтер" и черкасский ЛНЗ сразятся в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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В прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом УПЛ, а ЛНЗ впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата Украины.

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Сейчас "Шахтер" занимает второе место в УПЛ, имея 15 очков после шести сыгранных матчей. Подопечные Арды Турана по дополнительным показателям уступают лишь "Полесью", которое нанесло "оранжево-черным" единственное поражение в этом сезоне (0:2).

В прошлом туре УПЛ донецкий клуб разобрался с "Черноморцем" (2:0). Перед игрой против ЛНЗ "оранжево-черные" в четверг, 17 сентября, проведут матч 1/16 финала Кубка Украины с "Ольховцами", которые выступают во Второй лиге.

ЛНЗ с 8 очками после шести поединков располагается на седьмой строчке в УПЛ. В прошлом туре черкасская команда обыграла "Оболонь" (3:1). Перед матчем против "Шахтера" подопечные Виталия Пономарева в среду, 16 сентября, сыграют с "Буковиной" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Где смотреть матч Шахтер — ЛНЗ

В Украине поединок "Шахтер" — ЛНЗ в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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Прогноз букмекеров на матч Шахтер — ЛНЗ

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,55. Ничья — 4,10. Выигрыш ЛНЗ — 5,80.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против нидерландского ПСВ.

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