Шахтер - Монако: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горнякам" осталось сделать последний шаг к групповому турниру самого престижного еврокубка.
В среду, 25 августа, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".
Поединок состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 22:00.
Первая встреча команд во Франции завершилась минимальной победой украинского клуба - 1:0.
Где смотреть матч Шахтер - Монако
В прямом эфире поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Прогнозы букмекеров на матч Шахтер - Монако
Букмекеры считают французский клуб незначительным фаворитом ответного матча. На победу "монегасков" можно поставить с коэффициентом 2.51. Ничья - 3.55. Выигрыш донецкой команды - 3.00.
Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты отдают предпочтение "горнякам". Коэффициент на "Шахтер" составляет 1.35, а на "Монако" - 3.40.
- Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Команда, которая проиграет - в групповом раунде Лиги Европы.
- В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".