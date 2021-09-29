"Шахтер" на длительное время потерял звездного игрока: пропустит матчи Лиги чемпионов и не сыграет с "Динамо"

Плохие новости для команды Роберто Де Дзерби.
Форвард донецкого "Шахтера" Лассина Траоре выбыл на длительное время из-за травмы колена, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским "Интером".
"Футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре", - говорится в заявлении донецкого клуба на его официальном сайте.
Таким образом, 20-летний нападающий не сыграет в ближайшем матче "горняков" с киевским "Динамо" в УПЛ и не поможет им в оставшихся играх группового этапа Лиги чемпионов.
- Лассина получил повреждение в дебюте поединка с "Интером". Форвард неудачно подвернул ногу после того, как в него по инерции влетел соперник.
- Всего за "горняков" Траоре успел сыграть 14 поединков и забить 9 мячей.
- Матч между "Шахтером" и "Интером" завершился со счетом 0:0.