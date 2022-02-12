"Шахтер" на последней минуте выиграл "горняцкое" дерби на сборах в Турции

"Шахтер" на последней минуте выиграл "горняцкое" дерби на сборах в Турции

Донецкий клуб победил "Шахтер" из Караганды.

Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Роберто Де Дзерби обыграла "Шахтер" из Караганды со счетом 2:1 .

Вице-чемпион Украины вышел вперед на 35-й минуте. Михаил Мудрик заработал пенальти, который реализовал зимний новичок донецкой команды Давид Нерес.

На 77-й минуте Кирилл Маляров забил за номинальных гостей и сравнял счет. Однако на последней минуте основного времени подопечные Де Дзерби все же вырвали победу - отметился Ефим Конопля.

Далее у донецкого клуба запланировано еще три контрольных матча в Турции. Подопечные Де Дзерби сыграют против "Мариуполя" (15 февраля), "Астаны" (18 февраля) и "Риги" (19 февраля).

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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